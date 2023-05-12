Модель Анастасия Решетова посоветовала хейтерам следить за собой после критики ее фигуры

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость рассказала в сторис, что многие люди оставляют ей комментарии по поводу ее изменившейся внешности. «До нездоровой худобы мне еще очень далеко. Я бывало весила и на пять-шесть килограммов меньше, чем сейчас. Мой нормальный вес 58. Не могу поместить в своей голове мысль о том, как человек может другому человеку делать замечания и указывать на то, как ему лучше выглядеть», — высказалась она и посоветовала хейтерам следить за собой.

Кроме того, манекенщица заявила, что на данный момент выглядит естественно и при этом не нуждается в чужом одобрении. «Сейчас я люблю себя больше чем когда-либо», — заключила она.

В апреле Анастасия Решетова раскрыла свою систему питания для поддержания стройности. Так, знаменитость назвала секретом сохранения фигуры интервальное голодание. По словам телезвезды, перерыв между ее приемами пищи составляет как минимум 16 часов.