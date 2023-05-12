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10:53, 12 мая 2023Ценности

Решетова ответила на критику своей фигуры после похудения

Модель Анастасия Решетова посоветовала хейтерам следить за собой после критики ее фигуры

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость рассказала в сторис, что многие люди оставляют ей комментарии по поводу ее изменившейся внешности. «До нездоровой худобы мне еще очень далеко. Я бывало весила и на пять-шесть килограммов меньше, чем сейчас. Мой нормальный вес 58. Не могу поместить в своей голове мысль о том, как человек может другому человеку делать замечания и указывать на то, как ему лучше выглядеть», — высказалась она и посоветовала хейтерам следить за собой.

Кроме того, манекенщица заявила, что на данный момент выглядит естественно и при этом не нуждается в чужом одобрении. «Сейчас я люблю себя больше чем когда-либо», — заключила она.

В апреле Анастасия Решетова раскрыла свою систему питания для поддержания стройности. Так, знаменитость назвала секретом сохранения фигуры интервальное голодание. По словам телезвезды, перерыв между ее приемами пищи составляет как минимум 16 часов.

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Карина Черных
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