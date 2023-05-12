Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:46, 12 мая 2023Из жизни

Мошенник лишил доверчивого мужчину сотен тысяч рублей за несколько минут

В Австралии мошенник притворился дочерью мужчины и выманил у него 16 тысяч долларов

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Андреас Фленч, житель австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия, стал жертвой мошенника и лишился крупной суммы денег за несколько минут. Об этом сообщает 7 News.

Мошенник притворился дочерью Фленча и отправил на его телефон сообщение с незнакомого номера. «Привет, папа, я случайно уронила свой мобильный телефон в туалет. Он сломался, поэтому я пользуюсь старым. Сохрани пока мой номер», — говорилось в сообщении. Доверчивый мужчина поверил мошеннику и решил, что его дочь действительно сломала телефон.

Спустя несколько минут Фленч увидел новое сообщение с просьбой о помощи. Мошенник решил выманить деньги у мужчины и, переписываясь с ним от имени дочери, попросил у него 16 тысяч австралийских долларов (817 тысяч рублей), чтобы якобы оплатить счета. Ничего не подозревающий мужчина сделал несколько переводов на номер счета, который ему отправил мошенник.

Материалы по теме:
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022
Атака глазами киберпреступников. Как работает социальная инженерия?
Атака глазами киберпреступников.Как работает социальная инженерия?
20 декабря 2022

Сотрудники банка Фленча заподозрили, что он совершает подозрительные транзакции, и смогли остановить последний перевод на сумму пять тысяч австралийских долларов (255 тысяч рублей). «Ты думаешь, что поступаешь правильно, помогая своей семье. А потом узнаешь, что это совсем не так», — сказал мужчина, когда узнал, что стал жертвой мошенника.

Ранее сообщалось, что в Мумбаи, Индия, желающий найти жену мужчина стал жертвой мошенницы и лишился миллионов рупий. 65-летний вдовец познакомился с преступницей на сайте брачного агентства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
На дереве в одном из парков Москвы нашли дрон
Вдова Николая Караченцева рассказала о самочувствии после госпитализации
На Украине подали иск о взыскании активов российского сенатора
Мошенник лишил доверчивого мужчину сотен тысяч рублей за несколько минут
Врач предупредил о приводящей к раку распространенной привычке россиян
Обнаружен рост сверхмассивных черных дыр в сталкивающихся галактиках
Российская ПВО сбила украинский истребитель в небе над ДНР
Обвинение потребовало посадить вора в законе Турка на 25 лет
Медведев отреагировал на слова Зеленского о плохом конце для Кремля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.