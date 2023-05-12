Мошенник лишил доверчивого мужчину сотен тысяч рублей за несколько минут

В Австралии мошенник притворился дочерью мужчины и выманил у него 16 тысяч долларов

Андреас Фленч, житель австралийского города Аделаида, штат Южная Австралия, стал жертвой мошенника и лишился крупной суммы денег за несколько минут. Об этом сообщает 7 News.

Мошенник притворился дочерью Фленча и отправил на его телефон сообщение с незнакомого номера. «Привет, папа, я случайно уронила свой мобильный телефон в туалет. Он сломался, поэтому я пользуюсь старым. Сохрани пока мой номер», — говорилось в сообщении. Доверчивый мужчина поверил мошеннику и решил, что его дочь действительно сломала телефон.

Спустя несколько минут Фленч увидел новое сообщение с просьбой о помощи. Мошенник решил выманить деньги у мужчины и, переписываясь с ним от имени дочери, попросил у него 16 тысяч австралийских долларов (817 тысяч рублей), чтобы якобы оплатить счета. Ничего не подозревающий мужчина сделал несколько переводов на номер счета, который ему отправил мошенник.

Сотрудники банка Фленча заподозрили, что он совершает подозрительные транзакции, и смогли остановить последний перевод на сумму пять тысяч австралийских долларов (255 тысяч рублей). «Ты думаешь, что поступаешь правильно, помогая своей семье. А потом узнаешь, что это совсем не так», — сказал мужчина, когда узнал, что стал жертвой мошенника.

Ранее сообщалось, что в Мумбаи, Индия, желающий найти жену мужчина стал жертвой мошенницы и лишился миллионов рупий. 65-летний вдовец познакомился с преступницей на сайте брачного агентства.