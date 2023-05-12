На российской трассе столкнулись школьный автобус и легковая машина

На трассе Тюмень — Екатеринбург столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль

На федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург в России произошло ДТП — столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Lada. Об этом сообщается в Telegram-канале ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса во время разворота не пропустил легковую машину. В автобусе находились 24 ребенка, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Школьники не пострадали.

Водителя Lada доставили в больницу, информации о его состоянии на данный момент нет. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Старорусском районе Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус. Известно, что водитель микроавтобуса решил обогнать двигавшийся в том же направлении автомобиль, наехал на препятствие и опрокинулся на проезжей части.