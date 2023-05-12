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19:27, 12 мая 2023Россия

Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе тренировкой Черноморского флота

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой российских военнослужащих. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Telegram.

Занятия на территории одной из воинских частей проводят военнослужащие Черноморского флота, пояснил представитель власти.

В городе все спокойно, добавил губернатор.

12 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом в небе над полуостровом украинского беспилотного летательного аппарата. Дрон уничтожили развернутые в Крыму силы противовоздушной обороны.

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Алан Босиков
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