Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

Губернатор Севастополя объяснил звуки стрельбы в городе тренировкой Черноморского флота

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с тренировкой российских военнослужащих. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в Telegram.

Занятия на территории одной из воинских частей проводят военнослужащие Черноморского флота, пояснил представитель власти.

В городе все спокойно, добавил губернатор.

12 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом в небе над полуостровом украинского беспилотного летательного аппарата. Дрон уничтожили развернутые в Крыму силы противовоздушной обороны.