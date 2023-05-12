Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 12 мая 2023Россия

Глава Крыма сообщил о сбитом украинском беспилотнике в небе над полуостровом

Глава Крыма Аксенов сообщил, что на западе полуострова сбит украинский беспилотник
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинский беспилотник был сбит в небе над Крымом. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов в Telegram.

Силы противовоздушной обороны уничтожили летательный аппарат над западной частью полуострова, уточнил Аксенов.

В связи с этим глава Крыма призвал граждан соблюдать спокойствие. «Ситуация находится под контролем», — подчеркнул он.

11 мая стало известно об уничтожении неизвестного дрона в воздушном пространстве над Азовским морем. Беспилотник был сбит неподалеку от села Глазовка Ленинского района Крыма. При этом каких-либо разрушений или пострадавших выявлено не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика
Россиянин захотел пошутить над знакомым и выстрелил себе в голову из пистолета
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым лиц
Российские IT-компании предупредили о лишении аккредитации
Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании сына с невестой
Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы
Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта
В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра ЖКХ Запорожской области
Зеленский не поддержал проведение «Евровидения-2023» в Великобритании
МИД России прокомментировал поставки Storm Shadow Британии на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.