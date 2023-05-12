Глава Крыма сообщил о сбитом украинском беспилотнике в небе над полуостровом

Глава Крыма Аксенов сообщил, что на западе полуострова сбит украинский беспилотник

Украинский беспилотник был сбит в небе над Крымом. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Аксенов в Telegram.

Силы противовоздушной обороны уничтожили летательный аппарат над западной частью полуострова, уточнил Аксенов.

В связи с этим глава Крыма призвал граждан соблюдать спокойствие. «Ситуация находится под контролем», — подчеркнул он.

11 мая стало известно об уничтожении неизвестного дрона в воздушном пространстве над Азовским морем. Беспилотник был сбит неподалеку от села Глазовка Ленинского района Крыма. При этом каких-либо разрушений или пострадавших выявлено не было.