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19:45, 12 мая 2023Из жизни

Брат заподозрил сестру в потере невинности из-за менструальной крови и убил ее

Индиец принял первую менструацию за последствия лишения девственности и убил сестру

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

Житель индийского города Тхана, штат Махараштра, заподозрил 12-летнюю сестру в потере девственности после того, как увидел ее менструальную кровь, и убил ее. Об этом сообщает Jagran.

Полиция арестовала 30-летнего мужчину по обвинению в убийстве 12-летней сестры. Индиец заподозрил девочку в потере невинности после того, как обнаружил на ее одежде следы крови, которая, как оказалось, была кровью ее первой менструации. Он же принял их за последствия лишения невинности. Брат попытался расспросить девочку о пятнах, но она не смогла объяснить их происхождение.

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Предварительное расследование показало, что мужчина подвергал сестру пыткам, нанося ей ожоги горячими щипцами. От полученных травм девочка скончалась.

В полиции уточнили, что погибшая проживала с братом и его женой в городе Улхаснагар, находящемся в 26 километрах от Тане. После того как история получила огласку, против обвиняемого возбудили уголовное дело. Тело девочки направлено на вскрытие.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Пуна, штат Махараштра, убил годовалого сына любовницы, окунув его в ведро с кипятком. В результате произошедшего ребенок получил тяжелые ожоги по всему телу и скончался.

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Алиса Дмитриева
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