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00:06, 13 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о шести пострадавших детях при обстреле Луганска со стороны ВСУ

Врио главы ЛНР Пасечник: шесть детей ранены в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ

Фото: Pixabay

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале рассказал, что в результате ракетного обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ранены шесть детей.

«В результате варварского обстрела Луганска пострадало шестеро детей», — сказано в сообщении.

Он уточнил, что двоих из них пришлось госпитализировать, а остальным в полном объеме была оказана необходимая медицинская помощь. По его словам, он взял данный вопрос под личный контроль.

Кроме того он подчеркнул, что из-за атаки украинских военных оказались разрушены и повреждены административные здания ряда предприятий, а также остекление шести жилых домов.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило о том, что в результате обстрела Луганска ранения получил депутат Госдумы Виктор Володацкий.

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Марина Совина
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