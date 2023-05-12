Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу
Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики страны мерами по снижению оттока населения за границу. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что в 2022 году под влиянием социально-экономический условий увеличился отток населения России за рубеж.
«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — уточняется в указе.
Дополнения в Концепцию также затрагивают жителей новых российских территорий. Путин указом поручил создать условия для возвращения уехавших жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.