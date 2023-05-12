Путин поручил принять меры по снижению оттока россиян за границу

Путин дополнил Концепцию миграционной политики России мерами по снижению оттока населения

Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики страны мерами по снижению оттока населения за границу. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что в 2022 году под влиянием социально-экономический условий увеличился отток населения России за рубеж.

«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — уточняется в указе.

Дополнения в Концепцию также затрагивают жителей новых российских территорий. Путин указом поручил создать условия для возвращения уехавших жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.