Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:20, 12 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала жителя Крыма за госизмену

ФСБ задержала передававшего Украине данные о передвижении российской техники жителя Крыма
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ задержала 34-летнего жителя Республики Крым, заподозренного в госизмене. Об этом в пятницу, 12 мая, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, задержанный с помощью чат-бота в Telegram передавал Украине разведданные о движении российской военной техники. В частности, он отправил видеозаписи перемещения воинского эшелона с военной техникой в направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Украинские военные воспользовались полученной информацией для нанесения ракетных ударов.

5 мая Лефортовский суд в Москве арестовал за госизмену уроженку Крыма Лению Умерову. Материалы дела арестованной россиянки засекречены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали об отражении множества атак ВСУ. Что известно о боях на линии фронта?
Возбуждено новое уголовное дело после падения карусели в Оренбурге
Уровень доверия россиян Путину составил почти 81 процент
Лукашенко пригласили на саммит ООН
Большинство жителей Молдавии высказались против вступления в НАТО
Телескоп Уэбба впервые зафиксировал свет от субнептуна
В Киеве допустили серию наступлений ВСУ в 2023 году
Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования
Вертолет Ми-8 аварийно сел в российском регионе из-за попадания птицы в винт
Власти Москвы разрешили построить новый небоскреб в «Москва-сити»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.