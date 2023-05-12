ФСБ задержала жителя Крыма за госизмену

ФСБ задержала передававшего Украине данные о передвижении российской техники жителя Крыма

ФСБ задержала 34-летнего жителя Республики Крым, заподозренного в госизмене. Об этом в пятницу, 12 мая, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным ведомства, задержанный с помощью чат-бота в Telegram передавал Украине разведданные о движении российской военной техники. В частности, он отправил видеозаписи перемещения воинского эшелона с военной техникой в направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).

Украинские военные воспользовались полученной информацией для нанесения ракетных ударов.

5 мая Лефортовский суд в Москве арестовал за госизмену уроженку Крыма Лению Умерову. Материалы дела арестованной россиянки засекречены.