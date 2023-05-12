Суд арестовал более 311 миллионов со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский суд Москвы арестовал более 311 миллионов рублей со счетов блогеров Чекалиных

Савеловский суд Москвы в рамках расследования уголовного дела наложил арест на более чем 311 миллионов рублей, находящихся на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП "Чекалин Артем Александрович" в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — сказала представитель суда.

Второе аналогичное постановление районный суд вынес в отношении ИП жены Чекалина. Решение суда вступило в законную силу.

16 марта Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 миллионов рублей. По данным следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 миллионов рублей, чтобы скрыть источник доходов. Им запретили пользоваться почтой, телефоном, средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями и соучастниками, за исключением близких родственников.

Кроме того, 7 марта Валерии Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 миллионов рублей. Ее супругу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В их доме прошли обыски.