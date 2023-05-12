Зыбинский: российская ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» и беспилотник «Валькирия»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Запад» уничтожили украинские баллистическую ракету «Точка-У» и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия». Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его информации, «Точка-У» была сбита расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» на территории Харьковской области. В районе населенного пункта Куземовка огнем зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь-С» уничтожен беспилотник «Валькирия».

Ранее Минобороны России сообщило, что общая обстановка в районе проведения спецоперации находится под контролем. Там также опровергли распространенные в Telegram-каналах заявления о прорыве обороны на различных участках линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.