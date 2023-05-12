На майских праздниках в России упали продажи спиртного

«Контур.маркет»: за майские праздники россияне купили на 25% меньше водки и на 33% — вина

На майских праздниках в России упали продажи почти всех видов спиртного. Об этом со ссылкой на исследование «Контур.Маркет» сообщает РИА Новости.

Продажи водки в России за время выходных оказались на 26 процентов ниже в годовом выражении. Из-за этого выручка магазинов по этому виду спиртного снизилась на 17 процентов. Спрос на вино уменьшился на 33 процента, а на коньяк — на 5 процентов.

Наиболее сильное падение зафиксировали у сидра — его продажи в годовом выражении упали на 35 процентов. По словам аналитика «Контур.Маркет» Дарьи Жигалиной, причиной стали выросшие на 26 процентов цены. Из-за этого напиток, который на выходных начинают покупать на треть чаще, так сильно потерял в продажах.

Самым популярным видом спиртного на праздниках оказалось пиво. Напиток стал единственным, чьи продажи увеличились (плюс один процент). Выручка от торговли пивом поднялась на 10 процентов.

Исследование «Контур.Маркет» основано на статистике продаж более 50 тысяч розничных магазинов из разных регионов России с 1 по 9 мая 2022 и 2023 годов.

По данным Росалкогольрегулирования, в первом квартале 2023 года продажи алкоголя выросли на 2,7 процента год к году. Продажи слабоалкогольной продукции в России выросли на 14,9 процента, до 4,3 миллиона декалитров. Объем потребления крепких ликеро-водочных напитков крепостью более 25 процентов вырос на 31,7 процента, до 3,3 миллиона декалитров.