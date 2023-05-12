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20:20, 12 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 20 лет за избиение до смерти трехмесячной дочери

В Тюмени отцу дали 20 лет за избиение до смерти трехмесячной дочери и попытку убить жену

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Тюменский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 42-летнего местного жителя Вячеслава Фисенко за убийство трехмесячной дочери и попытку убить гражданскую жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, вечером 20 октября в доме на Оренбургской улице мужчина проводил время вместе со своей сожительницей и их общей подругой. Опьянев, россиянин разозлился и начал избивать гражданскую жену металлической трубой по голове и телу, а затем набросился на свою маленькую дочь и избил ее. Также он пригрозил расправой знакомой, которая находилась в комнате.

После этого младенца и его мать госпитализировали. Девочка скончалась от полученных травм, женщина выжила.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии отца заподозрили в поджоге дома, в котором при пожаре погибли его сын и дочь.

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Елизавета Новикова
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