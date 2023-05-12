Александр Васильев раскрыл свое отношение к перезахоронению Вячеслава Зайцева

Историк моды Александр Васильев высказался против перезахоронения Вячеслава Зайцева

Историк моды Александр Васильев раскрыл свое отношение к возможному перезахоронению дизайнера Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля. Интервью на эту тему публикует портал Prozvezd.

Известно, что модельера похоронили на сельском кладбище в Щелкове, где он провел последние годы жизни. Некоторые знаменитости, в том числе народная артистка Надежда Бабкина, посчитали, что покойную знаменитость необходимо перезахоронить из-за условий на подмосковном кладбище, однако Васильев высказался против этой инициативы.

«Я считаю, это неправильно. Конечно, кладбище в Щелкове не прекрасное. Я видел, как оно выглядит. Но выкапывать и увозить на Новодевичье нельзя! Вовремя не сделали — сейчас уже поздно, — отметил он. — К тому же, мы не видели завещания. Быть может, Вячеслав Михайлович сам хотел, чтобы его похоронили в Щелково. Мы не можем сплетничать, не зная правды».

В заключение собеседник издания рассказал об условиях места захоронения кутюрье в Щелкове. «Там оградки сделаны из труб водопроводных! Провинциальное, недорогое кладбище. Но если бы Министерство культуры хотело бы его захоронить на Новодевичьем, сделали бы все для этого», — считает Васильев.

Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве. Тяжелобольной дизайнер, отметивший в марте этого года свое 85-летие, был доставлен в больницу с желудочным кровотечением.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, благодаря чему Зайцева узнали за границей. Дизайнер работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.