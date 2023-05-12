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16:37, 12 мая 2023Россия

В российском регионе из-за падения ветки впала в кому и умерла женщина

В Саратовской области из-за падения ветки с дерева впала в кому и умерла женщина

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Саратовской области из-за падения ветки дерева впала в кому и умерла 61-летняя женщина. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил министр здравоохранения российского региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Жительница города Балаково получила открытую черепно-мозговую травму неподалеку от дома, расположенного рядом с остановкой на улице Минской. Пострадавшая впала в кому, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

По предварительным данным главы Балаковского района Сергея Грачева, на россиянку упала ветка тополя. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Ранее в регионе произошел похожий случай — 9 мая сообщалось, что в одном из парков Саратова женщина и ребенок погибли при падении дерева. Еще двое несовершеннолетних и одна россиянка пострадали и были госпитализированы.

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Варвара Родикова
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