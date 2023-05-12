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21:20, 12 мая 2023Путешествия

Предсказан рост спроса на шенгенские визы среди россиян

Эксперт SchengenVisaInfo.com предсказал рост числа заявок на шенгенские визы у россиян

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Количество заявок на шенгенские визы среди россиян будет расти и постепенно возвращаться к допандемийному уровню. Увеличение спроса на поездки в страны Европы спрогнозировал основатель информационно-аналитического портала SchengenVisaInfo.com Бесарт Баджрами, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что россияне будут проявлять больше интереса к тем европейским государствам, которые не вводили ограничений на въезд для граждан. При этом Баджрами предположил, что спрос на визы в консульствах Бельгии, Германии, Польши и Финляндии будет оставаться низким.

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Однако специалист отметил, что больше всего на число заявок и выдаваемых виз повлияла пандемия коронавируса, в то время как приостановка Евросоюзом упрощенного визового соглашения ожидаемого эффекта не принесла. По его словам, из-за пандемии количество заявлений сократилось по всему миру, а санкции Евросоюза повлияли лишь на восстановление объема выданных виз в России.

«Наиболее ярко это можно было заметить в консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, которое ежегодно обрабатывает полмиллиона заявлений. В 2022 году количество заявок упало до чуть более 80 тысяч», — пояснил Баджрами и добавил, что даже в пандемийный год, когда границы были закрыты, заявок было больше.

В мае российские туроператоры зафиксировали резкий заметный рост спроса на поездки в Италию вопреки введенным в отношении РФ западным санкциям. По данным сотрудников отечественной туротрасли, в сравнении с летом 2022 года в 2023-м поездки в популярную страну Европы бронируют «однозначно лучше».

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Марк Успенский
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