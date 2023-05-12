Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:20, 12 мая 2023Путешествия

Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы

АТОР: спрос на поездки в Италию у россиян летом увеличился на 60 процентов

Фото: Zigres / Shutterstock / Fotodom

Россияне массово устремились в Италию в летний период — туроператоры зафиксировали заметный рост спроса на поездки по данному направлению вопреки введенным в отношении РФ западным санкциям. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным сотрудников отечественной туротрасли, в сравнении с летом 2022 года в 2023-м поездки в популярную страну Европы бронируют «однозначно лучше»: в зависимости от региона и вида отдыха количество поездок по направлению увеличилось от 60 процентов до нескольких десятков раз.

Что касается стоимости поездки в Италию, которую считают самой желанной европейской страной для путешествий, наиболее выгодные варианты предлагает компания Pac Group. Недельный тур на двоих в Римини с заездом 17 июня стартует от 383 евро (31,7 тысячи рублей) без перелета. В цену включено проживание в трехзвездочном отеле и питание на базе завтраков. Путевка на Сицилию обойдется от 541 евро (44,8 тысячи рублей).

Материалы по теме:
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022

У туроператора BSI Group можно приобрести экскурсионные туры в Тоскану от 64 тысяч рублей на двоих с размещением в гостинице категории четыре звезды. Компания ICS Travel Group предлагает провести семидневный отпуск в начале июня по цене от тысячи евро (82,8 тысячи рублей).

Ранее эксперты АТОР назвали страны, наиболее активно выдающие россиянам шенгенские визы, — это Испания, Италия и Финляндия. Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году отечественные туристы обращались за шенгеном 687 тысяч раз, и в 10 процентах случаях в получении документа было отказано.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика
Зеленский ввел санкции против связанных с Ахметовым лиц
Российские IT-компании предупредили о лишении аккредитации
Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании сына с невестой
Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы
Участница популярного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта
В Мелитополе при взрыве пострадал врио замминистра ЖКХ Запорожской области
Зеленский не поддержал проведение «Евровидения-2023» в Великобритании
МИД России прокомментировал поставки Storm Shadow Британии на Украину
Глава МИД Турции назвал причину обвинений оппозиции в адрес России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.