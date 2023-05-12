Россияне массово устремились в самую желанную для путешествий страну Европы

АТОР: спрос на поездки в Италию у россиян летом увеличился на 60 процентов

Россияне массово устремились в Италию в летний период — туроператоры зафиксировали заметный рост спроса на поездки по данному направлению вопреки введенным в отношении РФ западным санкциям. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным сотрудников отечественной туротрасли, в сравнении с летом 2022 года в 2023-м поездки в популярную страну Европы бронируют «однозначно лучше»: в зависимости от региона и вида отдыха количество поездок по направлению увеличилось от 60 процентов до нескольких десятков раз.

Что касается стоимости поездки в Италию, которую считают самой желанной европейской страной для путешествий, наиболее выгодные варианты предлагает компания Pac Group. Недельный тур на двоих в Римини с заездом 17 июня стартует от 383 евро (31,7 тысячи рублей) без перелета. В цену включено проживание в трехзвездочном отеле и питание на базе завтраков. Путевка на Сицилию обойдется от 541 евро (44,8 тысячи рублей).

У туроператора BSI Group можно приобрести экскурсионные туры в Тоскану от 64 тысяч рублей на двоих с размещением в гостинице категории четыре звезды. Компания ICS Travel Group предлагает провести семидневный отпуск в начале июня по цене от тысячи евро (82,8 тысячи рублей).

Ранее эксперты АТОР назвали страны, наиболее активно выдающие россиянам шенгенские визы, — это Испания, Италия и Финляндия. Согласно данным портала SchengenVisaInfo, в 2022 году отечественные туристы обращались за шенгеном 687 тысяч раз, и в 10 процентах случаях в получении документа было отказано.