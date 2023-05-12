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14:47, 12 мая 2023Бывший СССР

В Киеве допустили серию наступлений ВСУ в 2023 году

Глава СНБО Украины Данилов допустил несколько наступлений ВСУ в 2023 году

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести серию наступлений в 2023 году. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Будет ли проведена одна или несколько операций, зависит от многих обстоятельств. Мы не будем ограничиваться временем, будем сражаться сколько потребуется», — сказал глава СНБО.

Ранее российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что задержка наступления ВСУ вызвана ударами Воздушно-космических сил России по украинским резервам в прифронтовой зоне. По его словам, военно-политическое руководство в Киеве корректирует планы из-за ударов российской авиации по технике и вооружению ВСУ на удалении в 30-50 километров от линии соприкосновения.

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Алевтина Запольская
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