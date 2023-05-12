Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:45, 12 мая 2023Интернет и СМИ

Российская вебкам-модель с 13-летним стажем раскрыла свой рекордный заработок

Вебкам-модель назвала своим рекордом заработок в 32 тысячи рублей за два часа

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

32-летняя российская вебкам-модель с 13-летним стажем раскрыла свой рекордный заработок. В интервью изданию «Страсть» она назвала своим личным рекордом сумму в 32 тысячи рублей за два часа.

«Работа отнимает у меня не слишком много времени, не больше двух-четырех часов в день. Зарабатываю свои 50-100 долларов и отключаюсь, мне хватает», — пояснила она.

Вебкам-модель рассказала, что ее последним рекордом была сумма в 420 долларов (около 32 тысячи рублей по текущему курсу), которые она заработала за два часа. «Из них 380 долларов (около 29 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») были заработаны за первые 35 минут онлайн», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жительница США решила заняться съемками контента для взрослых и стала миллионершей из-за мошенника, выложившего ее фото без разрешения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Разведка ЕС озвучила потери Украины с начала СВО
VK открыла доступ к уникальному контенту
Названы эффективные упражнения для уличной тренировки
Описаны последствия перекрытия нефтепровода «Дружба»
Российская вебкам-модель с 13-летним стажем раскрыла свой рекордный заработок
Полковник запаса назвал цель сообщений о «формирующих» операциях ВСУ
Стилист Рогов назвал самую модную обувь на лето
Медведев словами «око за око» ответил на притеснение российского бизнеса
Оборонный концерн Rheinmetall основал совместное с Украиной предприятие
В российском регионе из-за падения ветки впала в кому и умерла женщина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.