Вебкам-модель назвала своим рекордом заработок в 32 тысячи рублей за два часа

32-летняя российская вебкам-модель с 13-летним стажем раскрыла свой рекордный заработок. В интервью изданию «Страсть» она назвала своим личным рекордом сумму в 32 тысячи рублей за два часа.

«Работа отнимает у меня не слишком много времени, не больше двух-четырех часов в день. Зарабатываю свои 50-100 долларов и отключаюсь, мне хватает», — пояснила она.

Вебкам-модель рассказала, что ее последним рекордом была сумма в 420 долларов (около 32 тысячи рублей по текущему курсу), которые она заработала за два часа. «Из них 380 долларов (около 29 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») были заработаны за первые 35 минут онлайн», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жительница США решила заняться съемками контента для взрослых и стала миллионершей из-за мошенника, выложившего ее фото без разрешения.