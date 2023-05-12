Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ и министра обороны Украины

Зеленский заслушал доклады главкома ВСУ Залужного и министра обороны Украины Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский на очередной ставке верховного главнокомандующего заслушал доклады министра обороны Алексея Резникова, главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного и министра стратегической промышленности республики Александра Камышина. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

Отмечается, что время встречи они «сверили все долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет». Кроме того, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский доложил об успехах украинских войск на «некоторых направлениях».