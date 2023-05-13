Группировка «Центр» сообщила об артиллерийских ударах по трем бригадам ВСУ

Группировка «Центр» заявила, что вскрыла перемещение и нанесла удары по трем бригадам ВСУ

Разведчики группировки «Центр» вскрыли перемещение трех бригад Вооруженных сил Украины, после чего по ним были нанесены артиллерийские и авиационные удары. Об этом сообщил начальник пресс-центра формирования Александр Савчук, передает ТАСС.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины», — заявил он.

Савчук отметил, что украинские военные понесли потери личного состава и техники. На краснолиманском направлении, по словам главы пресс-центра, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» поразил самолет Су-27 ВСУ, а также два реактивных снаряда HIMARS, также по позициям велся огонь из тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек».

Ранее сообщалось, что подразделение группировки Вооруженных сил (ВС) РФ «Юг» по наводке разведчика батальона «Спарта» уничтожило украинскую радиолокационную систему на донецком направлении.