Памятник советским воинам демонтировали на западе Украины

Во Львовской области Украины демонтировали памятник советским воинам

На западе Украины — во Львовской области — демонтировали памятник советским воинам. Об этом сообщает украинский новостной портал «Общественное».

По данным издания, в селе Пникут с постамента были сняты фигура советского солдата, а также фигура скорбящей матери.

При этом украинские власти отмечают, что демонтажу будут подвергнуты еще как минимум 10 монументов.

«В общий список объектов, подлежащих декоммунизации, 12 мая мы добавили еще два памятника советской пропаганды, которые ранее не были инвентаризированы. Следовательно, на территории района подлежат демонтажу еще 10 объектов», — приводит издание слова врио главы департамента коммуникаций и внутренней политики Юрия Горуна.

Ранее, в марте, в Одессе демонтировали памятник юному Владимиру Ленину, сооснователю Российской социал-демократической рабочей партии и идеологу Октябрьской социалистической революции.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.