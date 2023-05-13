Приграничное российское село оказалось обесточено после обстрела ВСУ

Село Графовка в Белгородской области оказалось обесточено после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара в российском населенном пункте нарушено электро- и газоснабжение. Всего повреждены десять домовладений. В зданиях выбиты стекла, посечены осколками заборы, фасады и крыши. Кроме того, повреждена одна хозяйственная постройка. По данным губернатора приграничного региона, пострадавших в результате обстрела нет.

Вячеслав Гладков также отметил, что в настоящее время глава Краснояружского района Андрей Миськов вместе с сотрудниками оперативных служб проводит подомовой обход территории.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины дважды за 10 минут обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Удары были нанесены по Куйбышевскому району города в 13:20 и 13:30.

