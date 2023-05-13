Минэкономразвития сообщило о минимальном значении инфляции с февраля 2020 года

Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 2,32% впервые с февраля 2020 года

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,32 процента, значение стало минимальным впервые с февраля 2020 года, когда оно составляло 2,3 процента, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Сообщается, что 2 мая инфляция составляла 2,42 процента, в период с 3 по 10 мая рост цен отсутствовал, цены на продовольственные товары снизились на 0,06 процента, имеется тенденция к замедлению роста цен. Также наблюдается уменьшение стоимости плодоовощной продукции.

Непродовольственные товары подешевели на 0,01 процента, снижаются цены на электрические и бытовые приборы, замедляется подорожание легковых автомобилей. Также наблюдается снижение темпов роста цен на бытовые услуги, отметили в Минэкономразвития.

Ранее сообщалось, что спад ВВП России, по оценке Центробанка, в первом квартале составил 2,3 процента в годовом выражении, во втором квартале регулятор ждет роста экономики сразу на 4,2 процента.

