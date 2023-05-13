В Совфеде заявили о планах рассмотреть провокацию с переименованием Калининграда

Член Совфеда Климов: сенаторы рассмотрят провокацию с переименованием Калининграда

В Совфеде заявили о планах рассмотреть провокацию с переименованием Калининграда. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов, передает РИА Новости в субботу, 13 мая.

По словам члена верхней палаты российского парламента, этот вопрос будет рассмотрен 16 мая. Упомянутой провокацией будет заниматься комиссия Совфеда по госсуверенитету.

Ранее стало известно о желании Польши изменить название Калининграда.

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране заменить нынешний топоним на польское название Крулевец. Кроме того, Калининградскую область предложили называть Крулевецкой.