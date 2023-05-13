В Совфеде заявили о планах рассмотреть провокацию с переименованием Калининграда
Член Совфеда Климов: сенаторы рассмотрят провокацию с переименованием Калининграда
В Совфеде заявили о планах рассмотреть провокацию с переименованием Калининграда. Об этом сообщил сенатор Андрей Климов, передает РИА Новости в субботу, 13 мая.
По словам члена верхней палаты российского парламента, этот вопрос будет рассмотрен 16 мая. Упомянутой провокацией будет заниматься комиссия Совфеда по госсуверенитету.
Ранее стало известно о желании Польши изменить название Калининграда.
Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране заменить нынешний топоним на польское название Крулевец. Кроме того, Калининградскую область предложили называть Крулевецкой.