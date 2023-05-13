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15:17, 13 мая 2023Бывший СССР

Украинский генерал заявил о преимуществе Российской армии перед ВСУ

Украинский генерал Кривонос заявил о преимуществе Российской армии перед наступлением ВСУ

Фото: Libkos / AP

Российская армия имеет преимущество, которое осложняет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой Российской армией», — заявил генерал.

По словам Кривоноса, речь идет о численном превосходстве. Военный подчеркнул, что хотел бы увидеть успешное контрнаступление ВСУ, однако трезво смотрит на ситуацию. «Киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей», — добавил он.

В начале мая Кривонос заявил, что причиной антиправительственных протестов на Украине может стать неуважение к украинской армии президента Украины Владимира Зеленского и его офиса. По его словам, власти Украины даже не могут обеспечить все нужды фронта в полном объеме.

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Варвара Кошечкина
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