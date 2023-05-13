Украинский генерал заявил о преимуществе Российской армии перед ВСУ
Российская армия имеет преимущество, которое осложняет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос, передает РИА Новости.
«На деле мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой Российской армией», — заявил генерал.
По словам Кривоноса, речь идет о численном превосходстве. Военный подчеркнул, что хотел бы увидеть успешное контрнаступление ВСУ, однако трезво смотрит на ситуацию. «Киевскому режиму вряд ли когда-нибудь удастся достичь своих целей», — добавил он.
В начале мая Кривонос заявил, что причиной антиправительственных протестов на Украине может стать неуважение к украинской армии президента Украины Владимира Зеленского и его офиса. По его словам, власти Украины даже не могут обеспечить все нужды фронта в полном объеме.