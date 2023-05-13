Шольца обвинили в нежелании видеть Украину в НАТО

Экс-посол Украины в Германии Мельник обвинил Шольца в нежелании пускать Киев в НАТО

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании видеть Киев в НАТО. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на портал RND, бывший дипломат также выразил недоумение в связи с тем, что высшее руководство Германии уклоняется от обсуждения вопроса поставок вооружений в Украину.

«Немцев убеждают, что, мол, все безупречно в плане вооружения. Это ошибка, которую нужно немедленно исправить», — сказал Мельник.

Он также добавил, что немецкий кабинет министров не хочет видеть Украину членом Североатлантического альянса. В связи с этим Берлин якобы тормозит вступление страны в организацию.

Андрей Мельник являлся послом Украины в Германии с 2015-го по октябрь 2022 года. Он стал известен недипломатичными высказываниями и громкими политическими скандалами.

Ранее Мельника, который занимает также пост заместителя министра иностранных дел, назначили послом Украины в Бразилии. Об этом сообщило дипведомство латиноамериканской страны.