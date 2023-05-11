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21:29, 11 мая 2023Бывший СССР

Экс-посла Украины в ФРГ назначили главой дипмиссии в Бразилии

Экс-посла Украины в ФРГ Мельника назначили главой дипмиссии страны в Бразилии

Фото: Ukraine Presidential Press Servi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Экс-посла Украины ФРГ Андрея Мельника, который занимает пост замглавы МИД, назначили послом Украины в Бразилии. Об этом сообщило дипведомство латиноамериканской страны.

«Правительство Бразилии сообщает, что выдало согласие на назначение Андрея Мельника послом Украины в Бразилии», — сказано в заявлении.

Андрей Мельник являлся послом Украины в Германии с 2015 года по октябрь 2022 года. Он стал известен недипломатичными высказываниями и громкими политическими скандалами.

В ноябре прошлого года Мельника, назвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой», назначили замглавы МИД Украины. Тогда он заявил, будто немецкий политик ведет себя по-детски. Позднее Мельник объяснил причину оскорбления «безысходностью».

Кроме того, в апреле этого года экс-посол заявил, что призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине и перемирия с Россией — маразматический. В этом же месяце Андрей Мельник призвал увеличить военную помощь Киеву десятикратно. Политик также призвал украинских партнеров пересечь все «красные линии».

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Марина Совина
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