Военные расходы Евросоюза выросли на 30 процентов с 2014 года

Боррель рассказал о выросших на 30 процентов с 2014 года военных расходах ЕС

С 2014 года военные расходы Евросоюза выросли на 30 процентов. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в ходе открытия стокгольмского форума ЕС — АТР, посвященного зеленому инклюзивному развитию, передает ТАСС.

«Однако в странах Индо-Тихоокеанского региона эта тенденция еще более выражена, они повысили свои военные расходы на 40 процентов по сравнению с 2013 годом, — уточнил Боррель. — К сожалению, глобальная атмосфера безопасности в мире продолжает ухудшаться».

Глава европейской дипломатии отметил, что значительный рост переживают и глобальные военные расходы. В 2022 году они увеличились до 2,2 триллиона долларов. ТАСС уточняет, что Боррель не стал акцентировать внимание на огромный вклад в этот показатель стран США и НАТО — 1,23 триллиона долларов.

Форум ЕС — АТР проходит после завершения неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме. При этом для участия во втором мероприятии в шведской столице остались лишь 14 из 27 глав внешнеполитических ведомств.

Тем временем в Евросоюзе оценили поставки Украине оружия дальнего действия. Боррель отметил, что раз Россия в ходе специальной военной операции наносит удары с большого расстояния, то и Украине нужны дальнобойные орудия.