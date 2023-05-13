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13:29, 13 мая 2023Мир

В Евросоюзе оценили поставки Украине оружия дальнего действия

Боррель заявил, что приветствует поставки Украине оружия дальнего действия

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что приветствует поставки Киеву оружия дальнего действия. Его слова в субботу, 13 мая, приводит ТАСС.

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — оценил дипломат передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) соответствующего вооружения.

Ранее Боррель сообщил, что украинским войскам, которые в настоящее время находятся в Артемовске (украинское название — Бахмут), для продолжения боевых действий необходима тысяча снарядов в день. Он также подчеркнул, что западные союзники должны наращивать темпы поставок боеприпасов Киеву.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что планы Европы отправить Киеву миллион артиллерийских снарядов в год недостаточны.

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Варвара Кошечкина
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