В Евросоюзе оценили поставки Украине оружия дальнего действия

Боррель заявил, что приветствует поставки Украине оружия дальнего действия

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что приветствует поставки Киеву оружия дальнего действия. Его слова в субботу, 13 мая, приводит ТАСС.

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», — оценил дипломат передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) соответствующего вооружения.

Ранее Боррель сообщил, что украинским войскам, которые в настоящее время находятся в Артемовске (украинское название — Бахмут), для продолжения боевых действий необходима тысяча снарядов в день. Он также подчеркнул, что западные союзники должны наращивать темпы поставок боеприпасов Киеву.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что планы Европы отправить Киеву миллион артиллерийских снарядов в год недостаточны.