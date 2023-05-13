В России заявили о важности ответа на демонстративные поставки ракет Киеву

Политолог Михеев заявил о важности ответа на демонстративные поставки крылатых ракет Киеву

Политолог Сергей Михеев заявил о важности военного и политико-экономического ответа на демонстративные поставки крылатых ракет Киеву Западом. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что подобные вооружения являются очень опасной вещью, несмотря на возможности российских систем противоракетной обороны (ПВО) противостоять им.

«Опасна вот чем: Запад осознанно и демонстративно продвигается по пути слома наших "красных линий", которые мы объявляем, а потом не подтверждаем, что их пересекли», — подчеркнул Михеев.

Он добавил, что в настоящее время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходят на фоне поставок этих ракет, хотя несколько месяцев назад Запад заявлял, что не будет передавать их Киеву.

Политолог заявил, что коллективной позицией НАТО является испытание российских «красных линий», поэтому необходимо ответить им так, чтобы государствам альянса больше не хотелось этого делать.

В качестве ответных мер Михеев предложил либо качественный перелом хода боевых действий и разгром киевского режима, либо реакцию в отношении тех стран, которые поставляют вооружения Украине, например, Великобритании, с которой у России сохраняется торговля и не разорваны дипломатические отношения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что нет «такого количества ракет», которое мог бы получить Киев, чтобы поменять ситуацию в зоне специальной военной операции (СВО).

