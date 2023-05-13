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15:15, 13 мая 2023Мир

В США назвали пугающее НАТО оружие России

Newsweek: российские подлодки представляют критическую угрозу для Запада

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Критическую угрозу для Североатлантического альянса и стран Запада представляет российский подводный флот, полагают западные эксперты. О пугающем НАТО и США оружии президента России Владимира Путина сообщает издание Newsweek.

Как рассказал в беседе с изданием бывший первый заместитель главнокомандующего ВМС и советник-посланник миссии Украины при НАТО в Министерстве иностранных дел Украины Игорь Кабаненко, Россия сделала масштабные инвестиции в подлодки с 2013 года.

В свою очередь, противоподлодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другое», сказал в беседе с изданием военный эксперт Ник Чайлдс. Автор статьи заключил, что США и союзники пытаются сравняться в гонке вооружений, поскольку Москва может нанести удар по любой точке Соединенных Штатов. Российские подводные лодки он назвал самой большой, кроме ядерного оружия, угрозой для НАТО.

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Александра Лисица
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