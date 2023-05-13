WP: утечка из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки на территории России

Украинский президент Владимир Зеленский «за закрытыми дверями» планировал атаки на российской территории и подрыв трубопровода, по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на документы Пентагона, оказавшиеся в Сети после утечки.

Согласно информации американской разведки, личная переписка Зеленского с военным командованием говорит о том, что нападения тщательно планировались. Документы показали, что, несмотря на обещания Киева не использовать западное оружие для ударов по РФ, Украина не оставляет идею поражать цели внутри границ РФ. Издание рассказало, что армия Украины хочет использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия.

Журналисты в США напомнили, что предложение подорвать нефтепровод «Дружба» Зеленский озвучил в середине февраля на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко.

10 мая «Транснефть» сообщила о попытке совершения террористического акта на нефтепроводе «Дружба».