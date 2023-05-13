В ЛНР заявили об использовании Киевом ракет-приманок при обстреле

Марочко допустил, что при обстреле поселка Юбилейный Киев мог использовать ракеты-приманки

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев при обстреле поселка Юбилейный в Луганске 13 мая мог использовать ракеты-приманки для обмана сил противовоздушной обороны (ПВО) республики. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

При обстреле 12 мая Киев использовал две крылатые ракеты Storm Shadow производства Англии и Франции и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. 13 мая Киев также мог использовать крылатые ракеты Storm Shadow.

«Исходя из того, что было преодолено противодействие нашей противовоздушной обороны, могу сделать предположение, по вчерашней же схеме были запущены еще и ракеты-приманки», — допустил Марочко.

Известно, что недавно Германия решила отправить Киеву военную технику на 2,7 миллиарда евро. Стало известно и о новых поставках техники Украине со стороны США — объем поставок оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Украина вновь обстреляла Луганск — удару подвергся микрорайон Юбилейный. О предыдущем обстреле города стало известно вечером 12 мая.

В мае Великобритания заявила, что передает Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров). Киев, по данным СМИ, заверил Лондон, что использование ракет будет возможно только для поражения целей на территории, которую Украина считает своей.