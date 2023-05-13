Минюст России решил проверять рекламу на духовно-нравственные ценности

РАПСИ: Минюст решил проверять рекламу на соответсвие духовно-нравственным ценностям

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в стране следует утвердить новый вид экспертизы на соответствие духовно-нравственным ценностям. Об этом сообщает РАПСИ.

Выступая на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) «Бесогон и право» министр сказал, что после подписания президентом Владимиром Путиным указа о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, в стране появился новый правовой институт, для которого должны быть сформированы форматы защиты.

В частности, Чуйченко отметил, что проверять на соответствие духовно-нравственным ценностям нужно рекламу. «Сейчас я считаю, мы должны создать новый вид экспертизы — этикологическая экспертиза», — заявил глава Минюста, отметив, что это пока только предварительный вариант названия.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, предложил национализировать главные секторы экономики страны. Глава СК также предложил ранее вернуть в качестве наказания за уголовные преступления конфискацию имущества, которая была отменена в 2003 году.