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01:10, 13 мая 2023Мир

В ООН отказались комментировать сообщения о продлении зерновой сделки

В ООН отказались комментировать сообщения о продлении зерновой сделки на один-два месяца

Фото: Unsplash.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать сообщения о продлении зерновой сделки на один-два месяца, передает ТАСС.

Он указал, что ему нечего сообщить об итогах переговоров в Стамбуле на данный момент. На вопрос, будет ли указан срок продления в случае достижения договоренностей, чиновник заявил, что будущее покажет.

«Спекуляции — это не моя сильная сторона. Мы подождем», — подчеркнул Дюжаррик.

Он также прокомментировал слова главы управления по координации санкций Госдепартамента Джима О'Брайена о том, что США уже обеспечили работу западных банков для оплаты экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

По словам Дюжаррика, ООН пытается преодолеть структурные трудности, связанные с нахождением российского продовольствия и удобрений под санкциями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для продления зерновой сделки нужно выполнение ее части, касающейся России. По его словам, для продления черноморской инициативы не поможет разговор российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Марина Совина
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