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06:12, 13 мая 2023Интернет и СМИ

Байден ухмыльнулся над выгнанными из Белого дома журналистами

Fox News: Байден с ухмылкой проводил выгнанных из Белого дома журналистов
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден с иронией наблюдал, как желающих задать ему вопрос журналистов выгнали из Белого дома. Видео инцидента опубликовал телеканал Fox News.

После переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом американский лидер молча наблюдал, как журналисты стремились задать ему вопросы о ситуации на южной границе США на фоне миграционного кризиса. Позже на его лице появилась ухмылка, которой он проводил выгнанных репортеров.

«Байден больше минуты сидел молча, ухмыляясь и даже посмеиваясь», — отмечается в публикации.

Ранее правозащитники в США подали иск на администрацию президента страны Джо Байдена из-за мигрантов. Они осуществили это 11 мая за несколько минут до вступления в силу постановления, ограничивающего доступ к убежищу на американо-мексиканской границе.

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Марина Совина
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