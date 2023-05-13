Россиян предупредили о мошенничестве с нейросетями

Доцент МИРЭА Магомедов: аферисты подделывают голоса близких россиян с помощью нейросетей

Начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники учатся обманывать россиян с помощью нейросетей. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Магомедов предупредил, что аферисты нередко притворяются близким человеком россиянина и звонят ему, чтобы попросить о переводе средств. Они подделывают голоса с помощью помех на линии, чтобы определить их личность было сложнее.

«Однако весьма вероятно, что с развитием нейросетей скоро преступникам станут доступны технологии искусственного интеллекта, имитирующие голос», — подчеркнул доцент.

Эксперт добавил, что в России данных о подобных случаях пока нет. Однако в конце февраля сообщалось, что англоговорящий пользователь с помощью нейросети открыли доступ к денежным средствам в банке. Поэтому Магомедов допустил, что в ближайшее время появится программа, способная генерировать любой голос, опираясь на большой массив данных.

Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал признаки сообщений от мошенников. Они могут выдавать себя за знакомых, которых россияне уже не помнят, отметил он.