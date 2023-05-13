Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:06, 13 мая 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве с нейросетями

Доцент МИРЭА Магомедов: аферисты подделывают голоса близких россиян с помощью нейросетей

Фото: Unsplash

Начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники учатся обманывать россиян с помощью нейросетей. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Магомедов предупредил, что аферисты нередко притворяются близким человеком россиянина и звонят ему, чтобы попросить о переводе средств. Они подделывают голоса с помощью помех на линии, чтобы определить их личность было сложнее.

Материалы по теме:
«Интернет приносит не только пользу» Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
«Интернет приносит не только пользу»Мошенники все чаще обманывают россиян в интернете. Как от них защититься?
19 сентября 2020
Мир переживает бум онлайн-образования. Почему человечество ринулось учиться и к каким ресурсам стоит присмотреться?
Мир переживает бум онлайн-образования.Почему человечество ринулось учиться и к каким ресурсам стоит присмотреться?
20 февраля 2022

«Однако весьма вероятно, что с развитием нейросетей скоро преступникам станут доступны технологии искусственного интеллекта, имитирующие голос», — подчеркнул доцент.

Эксперт добавил, что в России данных о подобных случаях пока нет. Однако в конце февраля сообщалось, что англоговорящий пользователь с помощью нейросети открыли доступ к денежным средствам в банке. Поэтому Магомедов допустил, что в ближайшее время появится программа, способная генерировать любой голос, опираясь на большой массив данных.

Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян назвал признаки сообщений от мошенников. Они могут выдавать себя за знакомых, которых россияне уже не помнят, отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Луганске прогремели два взрыва. В результате ракетного удара ранены депутат Госдумы Водолацкий и шестеро детей
Киев обвинили в усилении пропаганды по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС
В Киевской области прогремели взрывы
Россиян предупредили о мошенничестве с нейросетями
В Запорожской области назвали число уехавших из обстреливаемых районов
59-летняя Лолита показала на видео лицо без макияжа
Российские военные начали испытания бункера-укрытия
В США раскрыли последствия возможного дефолта в США
Эрдоган уличил Байдена в попытке откреститься от прежних слов
Военный аналитик оценил угрозу от переданных Британией ракет ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.