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19:07, 14 мая 2023Мир

Президент Чили скатился с детской горки, застрял в трубе и попал на видео

BILD: президент Чили Борич скатился с детской горки и застрял

Президент Чили Габриэль Борич скатился с детской горки и застрял. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «BILD на русском».

По информации издания, 37-летний политик гулял с супругой на детской площадке, когда решил скатиться с горки. На кадрах видно, что в результате мужчина застрял в трубе. В конце концов ему удалось выбраться из нее. После этого к Боричу подошла жена и поцеловала.

В апреле 2022 года сообщалось, что Габриэль Борич поселился в гетто, чтобы улучшить условия жизни в нем. Таким образом глава латиноамериканского государства решил поспособствовать возрождению районов, страдающих от преступности и нищеты.

Борич победил на выборах президента Чили в 2021 году. Новый глава государства оказался в два раза моложе предыдущего лидера страны Себастьяна Пиньера, которому на момент выборов было 72 года. До этого Борич дважды избирался депутатом парламента от региона Магальянес (на юге Чили, занимает архипелаг Огненная Земля) и антарктических территорий страны. Кроме того, в 2011 году молодой президент был активным участником студенческих протестов.

Константин Лысяков
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