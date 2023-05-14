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14:59, 14 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом

Shot: в поле Брянской области обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Унечском районе Брянской области обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, беспилотник находился в поле в 70 километрах от границы с Украиной неподалеку от села Рохманово. Отмечается, что в БПЛА находился кумулятивный снаряд. Эксперты изучили устройство и уничтожили его. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинского беспилотника на предприятие в Стародубе. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

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Илона Палей
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