В российском регионе обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом

Shot: в поле Брянской области обнаружили беспилотник с кумулятивным снарядом

В Унечском районе Брянской области обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, беспилотник находился в поле в 70 километрах от границы с Украиной неподалеку от села Рохманово. Отмечается, что в БПЛА находился кумулятивный снаряд. Эксперты изучили устройство и уничтожили его. Пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинского беспилотника на предприятие в Стародубе. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.