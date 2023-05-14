Избившего до смерти жену россиянина признали невменяемым

В Чувашии суд признал невменяемым мужчину, избившего жену до смерти во время ссоры

В Чувашской Республике суд признал невменяемым 58-летнего жителя деревни Старое Акташево, который до смерти избил жену. Об этом в воскресенье, 14 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») УК РФ и постановил отправить его на принудительное медицинское лечение.

Следствие и суд установили, что днем 18 ноября 2022 года между фигурантом и его 65-летней сожительницей на веранде дома произошел конфликт, во время которого мужчина нанес потерпевшей множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент произошедшего фигурант не мог отвечать за свои действия.

Ранее сообщалось, что жителю Подмосковья дали 17 лет за похищение и убийство собиравшейся развестись с ним жены.