Глава Минобороны Польши Блащак анонсировал получение первых установок HIMARS в понедельник

Польша получит первые пусковые установки HIMARS в понедельник, 15 мая. Об этом заявил глава Минобороны страны Мариуш Блащак, передает РИА Новости.

«Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше», — сообщил он.

Блащак также напомнил, что в следующем году Варшава получит истребители F-35, а польские пилоты уже проходят обучение.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы Польши разместят заказанные у США установки РСЗО HIMARS в дивизии, расположенной недалеко от границы с Калининградской областью России. Отмечалось, что это дивизион, заказанный в 2019 году.

В феврале Пентагон одобрил продажу Польше 18 систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.