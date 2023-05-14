Президент Франции Макрон заявил о необходимости снизить налоги для среднего класса

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion заявил о необходимости снизить налоги для среднего класса.

«Мы должны придерживаться стратегии снижения налоговой нагрузки на средний класс. Почему? Потому что если мы хотим развивать государство, мы должны сделать трудоустроенность престижной», — отметил французский лидер.

По словам политика, налоговая нагрузка на средний класс растет значительными темпами. Он подчеркнул, что власти страны помогают домохозяйствам с низким доходом. Однако для тех, кто получает 1,5-2,5 тысячи евро в месяц, господдержка не предусмотрена, сказал глава государства.

«Я говорю о тех, кто слишком богат, чтобы получать помощь, но недостаточно богат, чтобы хорошо жить», — отметил Макрон.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После одобрения Конституционным судом нового закона, в нескольких городах страны начались беспорядки и столкновения с полицией.