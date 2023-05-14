Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 14 мая 2023Мир

Макрон заявил о необходимости снизить налоги для среднего класса

Президент Франции Макрон заявил о необходимости снизить налоги для среднего класса
СюжетПенсионная реформа:
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L'Opinion заявил о необходимости снизить налоги для среднего класса.

«Мы должны придерживаться стратегии снижения налоговой нагрузки на средний класс. Почему? Потому что если мы хотим развивать государство, мы должны сделать трудоустроенность престижной», — отметил французский лидер.

По словам политика, налоговая нагрузка на средний класс растет значительными темпами. Он подчеркнул, что власти страны помогают домохозяйствам с низким доходом. Однако для тех, кто получает 1,5-2,5 тысячи евро в месяц, господдержка не предусмотрена, сказал глава государства.

«Я говорю о тех, кто слишком богат, чтобы получать помощь, но недостаточно богат, чтобы хорошо жить», — отметил Макрон.

15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. Он предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. После одобрения Конституционным судом нового закона, в нескольких городах страны начались беспорядки и столкновения с полицией.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Разрыв на выборах президента Турции между Эрдоганом и Кылычдароглу сократился
Зеленский прибыл в Париж
Макрон рассказал об особенностях построения архитектуры безопасности ЕС
Врач назвала три группы особенно подверженных развитию онкологии людей
Названы российские города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье
Сторонники турецкой оппозиции вышли на стихийный митинг
Зеленский обвинил русских в падении полученной им премии на пол
Названы результаты парламентских выборов в Турции после вскрытия половины урн
Макрон заявил о необходимости снизить налоги для среднего класса
Утка высидела утят в кадке для цветов у столичного кафе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.