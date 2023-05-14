Из Москвы-реки выловили сумку с автоматами и боевыми патронами

Сумку с автоматами и патронами выловили из Москвы-реки при поиске утопленных самокатов

В Москве служба безопасности популярного сервиса по прокату электросамокатов выловила из реки сумку с двумя автоматами и пятью магазинами с боевыми патронами. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Специалисты при помощи магнитов искали на дне реки утопленные самокаты, а вместо этого подняли оружие и боеприпасы. На место вызвали правоохранителей, проводится проверка.

1 мая сообщалось, что спасатели достали из реки тело мужчины в районе Большого Москворецкого моста. Плывший по реке труп заметили перепуганные прохожие, которые и вызвали спасателей. На место происшествия также выехали полицейские.