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13:46, 14 мая 2023Мир

Германия пообещала привлечь Россию к ответу за действия на Украине

Шольц: ФРГ вместе с партнерами постарается привлечь Россию к ответу за действия на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия вместе с партнерами постарается привлечь Россию к ответу за действия на Украине. С таким обещанием выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Он напомнил, что конфликт на Украине «имеет огромные геополитические последствия». Кроме того, Шольц отметил, что Германия уже приняла приняла более миллиона украинских беженцев.

«Вместе с нашими партнерами мы выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответу», — сказал он.

Зеленский 14 мая совершил первый визит в Германию после начала спецоперации России на Украине. Шольц принял украинского лидера с воинскими почестями, несмотря на то что тот совершает рабочий, а не государственный визит, который предусматривает подобный церемониал.

До этого Зеленский успел побывать в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Полная программа визита президента Украины в Германию не разглашалась, в общий доступ попали только неофициальные данные СМИ.

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Анна Щербакова
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