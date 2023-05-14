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23:36, 14 мая 2023Забота о себе

Нутрициолог назвала идеальные продукты для похудения

Нутрициолог Свиридова посоветовала худеющим есть овощи, яйца и гречку

Фото: Iñigo De la Maza / Unsplash

Нутрициолог Елена Свиридова назвала идеальные продукты для похудения. Об этом пишет Life.ru.

По ее словам, чтобы похудеть, следует есть больше овощей, приготовленных на пару. Также она призвала добавить в рацион яйца. Нутрициолог подчеркнула, что после их приема в пищу уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, снижается, таким образом можно оставаться сытым достаточно долго на протяжении дня.

Специалист отметила, что похудеть также поможет гречка. Она сообщила, что в ней содержится много железа и полезных витаминов. Кроме того, гречка снижает в организме уровень холестерина.

Свиридова также посоветовала заменить кофе на травяные чаи. «Они помогут не только взбодриться, но и ускорить обмен веществ. А если у вас есть проблемы с кишечником или желудком, то помогут решить эти проблемы», — отметила она.

Нутрициолог также подчеркнула, что следует пить достаточное количество воды. По ее словам, вода улучшает обмен веществ в организме, что приводит к ускорению метаболизма.

Ранее в апреле россиянам раскрыли способы похудеть к лету за месяц. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что на сегодня единственно верный метод жиросжигания сводится к дефициту калорий. Для этого необходимо убрать из рациона фастфуд, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки и спиртное. Также собеседница издания посоветовала внедрить в повседневный образ жизни физическую активность.

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Марина Совина
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