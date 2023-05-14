Нутрициолог назвала идеальные продукты для похудения
Нутрициолог Елена Свиридова назвала идеальные продукты для похудения. Об этом пишет Life.ru.
По ее словам, чтобы похудеть, следует есть больше овощей, приготовленных на пару. Также она призвала добавить в рацион яйца. Нутрициолог подчеркнула, что после их приема в пищу уровень гормона грелина, отвечающего за чувство голода, снижается, таким образом можно оставаться сытым достаточно долго на протяжении дня.
Специалист отметила, что похудеть также поможет гречка. Она сообщила, что в ней содержится много железа и полезных витаминов. Кроме того, гречка снижает в организме уровень холестерина.
Свиридова также посоветовала заменить кофе на травяные чаи. «Они помогут не только взбодриться, но и ускорить обмен веществ. А если у вас есть проблемы с кишечником или желудком, то помогут решить эти проблемы», — отметила она.
Нутрициолог также подчеркнула, что следует пить достаточное количество воды. По ее словам, вода улучшает обмен веществ в организме, что приводит к ускорению метаболизма.
Ранее в апреле россиянам раскрыли способы похудеть к лету за месяц. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что на сегодня единственно верный метод жиросжигания сводится к дефициту калорий. Для этого необходимо убрать из рациона фастфуд, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки и спиртное. Также собеседница издания посоветовала внедрить в повседневный образ жизни физическую активность.