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12:11, 14 мая 2023Бывший СССР

В ВСУ прокомментировали удар ракетами Storm Shadow по России

Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат не подтвердил удар ракетами Storm Shadow по России
СюжетМинобороны:

Фото: Giannis Papanikos / Shutterstock / Fotodom

Советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат не подтвердил, что Киев начал применять ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории. Это следует из комментария спикера телеканалу «Рада», передает РИА Новости.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, сообщат ли украинские власти о начале использования Storm Shadow или сразу будет виден результат этого, Игнат заявил, что «вопрос с ракетами решен, все уже продумано». «Думаю, вы правы», — добавил он, касаясь второй части вопроса.

Ранее в Минобороны России заявили, что российский истребитель сбил атаковавший Луганск Су-24 и прикрывавший его Миг-29. По данным ведомства, воздушный бой произошел после того, как самолет ВСУ атаковал луганский завод полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающий комбинат «Милам». Как сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВСУ использовали для удара ракеты Storm Shadow вопреки заявлениям Лондона, что данное оружие не будет применяться по гражданским объектам.

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Зураб Дарахвелидзе
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