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11:23, 14 мая 2023Россия

Володин опубликовал опрос о необходимости запретить круглосуточные «наливайки»

Володин опросил подписчиков о необходимости запрета «наливаек», продающих алкоголь ночью

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением россиян о необходимости запретить так называемые «наливайки» в жилых домах, которые ночью продают алкоголь. Опрос он разместил в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что ему поступает много жалоб на «наливайки», которым удается продавать спиртное круглосуточно. Днем они выдают себя за продуктовые магазины, а уже ночью становятся псевдокафе.

В опросе за два часа приняли участие более 274 тысяч человек. Подавляющее большинство (81 процент) высказались в пользу запрета таких мест, еще девяти процентам оказалась безразлична их судьба.

Ранее сообщалось, что Rambler&Co и СберСтрахование выяснили частоту обращений россиян к врачам.

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Илона Палей
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