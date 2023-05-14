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14:43, 14 мая 2023Россия

В Донецке произошли мощные взрывы

Несколько мощных взрывов произошло в Донецке 14 мая
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Несколько мощных взрывов произошло в Донецке в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, в нескольких районах города прозвучало около десяти взрывов. Предположительно, работает система противовоздушной обороны.

Как пояснили в силовых структурах, самым интенсивным обстрелам со стороны украинских военных подверглись районы на западе Донецка. В частности, были зафиксированы прилеты по частному сектору в Петровском районе.

Днем ранее, 13 мая, представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Вооруженные силы Украины за ночь и утро четыре раза обстреляли Донецк.

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Варвара Кошечкина
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