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11:04, 14 мая 2023Россия

Сразу три подводных землетрясения произошли в российском регионе

МЧС сообщило, что у берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Max Smith / Shutterstock / Fotodom

Сразу три подводных землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,2 произошли возле полуострова Камчатка в воскресенье, 14 мая. Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

Как пишет пресс-служба ведомства, ссылаясь на данные Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук (РАН), землетрясения были зафиксированы в акватории Тихого океана на глубине 10, 26 и 68 километров. Их эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах южнее и юго-восточнее поселка Усть-Камчатск.

Отмечается, что в населенных пунктах сейсмособытия не ощущались. Звонки о пострадавших и разрушениях не поступали.

10 мая в Елизовском районе Камчатского края местные жители ощутили землетрясение магнитудой 4,2. По данным МЧС, его эпицентр находился в 15 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, а очаг залегал на глубине в 22 километра.

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Константин Лысяков
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